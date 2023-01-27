«Ожидаем большой битвы»: Орбан пообещал защитить Россию от санкций ЕС Орбан пообещал наложить вето на санкции ЕС против российской ядерной энергетики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не допустит наложение санкций Евросоюза на российскую ядерную энергетику. В утреннем эфире радио Kossuth он подчеркнул, что между европейскими странами по этому поводу развяжется «большая битва», однако Венгрия наложит вето на введение ограничений.

Мы не допустим санкций, которые еще больше увеличивают венгерскую инфляцию. Самое важное тут - цена на энергию. Поэтому мы не позволим осуществиться плану распространить санкции и на ядерную энергетику. <...> Ожидаем большой битвы, но венгерское правительство наложит вето, — сказал Орбан.

Ранее министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз допустит огромную ошибку в случае введения десятого пакета антироссийских санкций, поскольку такие меры ведут Европу в тупик. Он указал, что рестрикции против Москвы могут нанести Европе ущерб в сфере экономики, политики и безопасности.

До этого Орбан сказал, что от конфликта на Украине выигрывают Соединенные Штаты Америки, а европейцы становятся главными потерпевшими в экономическом смысле. Говоря об экономических последствиях для России, премьер указал, что вопрос остается дискуссионным, «но так уж сильно они не проигрывают, если говорить о деньгах».