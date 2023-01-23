«Ведут Европу в тупик»: глава МИД Венгрии о новом пакете санкции против РФ Глава МИД Венгрии Сийярто: десятый пакет санкций ЕС против Москвы станет огромной ошибкой

Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Евросоюз допустит огромную ошибку в случае введения десятого пакета антироссийских санкций, поскольку такие меры ведут Европу в тупик, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в своем Facebook-аккаунте (деятельность соцсети в РФ запрещена). Он указал, что рестрикции против Москвы могут нанести Европе ущерб в сфере экономики, политики и безопасности.

Что касается санкций, то доказано, что они ведут Европу в тупик. С точки зрения экономики, политики и безопасности. Огромной ошибкой было бы предлагать новый санкционный пакет. Надеемся, мы не устремимся дальше в тупик, — считает глава МИД.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от конфликта на Украине выигрывают Соединенные Штаты Америки, а европейцы становятся главными потерпевшими в экономическом смысле. Говоря об экономических последствиях для России, премьер указал, что вопрос остается дискуссионным, «но так уж сильно они не проигрывают, если говорить о деньгах».

В начале декабря прошлого года страны Евросоюза утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах.