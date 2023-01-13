Премьер Венгрии назвал страну, которой выгоден конфликт на Украине Премьер Венгрии Орбан: в конфликте на Украине выигрывают Соединенные Штаты

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От конфликта на Украине выигрывают Соединенные Штаты, а европейцы становятся главными потерпевшими в экономическом смысле, таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Говоря об экономических последствиях для России в сложившейся ситуации, премьер указал, что вопрос остается дискуссионным, «но так уж сильно они не проигрывают, если говорить о деньгах».

Потерпевшими от ошибочной санкционной политики и войны являются европейцы. На войне точно выигрывает Америка, точно проигрывает Европа. <...> В общем, в экономическом смысле можно с уверенностью сказать, что единственный или скорее самый большой проигравший во всем этом конфликте, который происходит, — это Европа, — считает венгерский премьер.

Замглавы по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев ранее заявил, что Вашингтону выгодно введение потолка цен на поставляемую из России нефть, поскольку таким образом они хотят вернуть контроль за рынком, который они потеряли в начале 70-х годов.

После начала спецоперация России на Украине страны Запада постепенно вводили против Москвы санкции, в том числе и на российские энергоресурсы.

Так в начале декабря страны Евросоюза утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 27 декабря Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен на отечественное черное золото.