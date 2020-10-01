Евросоюз призвал к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/39f5e026-044c-11eb-a3fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/XinHua

Европейский союз призывает немедленно остановить эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе и вернуться к диалогу, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Такое заявление Мишель сделал по итогам первого дня саммита ЕС. Он отметил, что международные силы принимают усилия к урегулированию конфликта, передаёт РИА Новости.

Мы призываем незамедлительно остановить боевые действия, мы принимаем все совместные усилия с другими международными силами для возобновления политического диалога в рамках Минской группы ОБСЕ. Это единственная возможность остановить насилие, — подчеркнул глава Евросовета.

Также Мишель ответил на вопрос о роли Турции в конфликте.

Мы хотим, чтобы все играли более конструктивную и позитивную роль, которая бы способствовала разрядке напряжённости. Мы также призываем остановить иностранное вмешательство, которое не помогает разрядке ситуации, а делает ее более сложной, — сказал он.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Формально территория является регионом Азербайджана. Однако подавляющая часть местного населения — армяне. После распада СССР они провозгласили независимость республики. Международное сообщество её не признаёт.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон сделали совместное заявление по ситуации на территории Нагорного Карабаха. Политики заявили, что осуждают насилие на линии соприкосновения, а также скорбят о погибших и выражают соболезнования семьям убитых. Главы государств призвали стороны конфликта немедленно прекратить огонь.

Как писал NEWS.ru ранее, США напрямую обратились к властям Азербайджана и Армении с призывом прекратить огонь в Нагорном Карабахе, заявил госсекретарь Майк Помпео.