Евросоюз признал право белорусов самим решать, нужны ли им новые выборы

https://static.news.ru/photo/b8a64030-e22f-11ea-b691-fa163e074e61_660.jpg Шарль Мишель Фото: XinHua/Global Look Press

Судьбу Белоруссии должны решать жители этой страны, а не в Брюсселе и не в Москве, заявил по итогам саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель. При этом Евросоюз не признаёт результаты прошедших выборов и поддерживает тех, кто требует организовать новые.

Мы передали очень чёткое послание: жители Белоруссии должны сами принимать решения о будущем своей страны. Мы хотим приветствовать все силы, которые готовы содействовать открытому диалогу, — сказал он.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о том, что у граждан Белоруссии должна быть свобода выбора будущего своей страны.

Именно белорусы требуют организовать справедливые и свободные выборы. Мы поддерживаем жителей Белоруссии и думаем, что именно эти люди должны определить будущее, а также то, как они к нему пойдут. Они сами должны выбирать своих лидеров, мы их просто поддерживаем. У них должна быть полная свобода выбора будущего своей страны, — сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос, необходимо ли организовывать новые выборы в Белоруссии.

При этом ЕС по итогу саммита принял решение выделить дополнительные €53 млн в помощь белорусскому народу в связи со сложившейся ситуацией в стране. По словам фон дер Ляйен, эта помощь будет перераспределена так, чтобы средства пошли «не власти, а народу». При этом из выделенных денег €2 млн будут направлены на поддержку «жертв репрессий».

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Светлана Тихановская.

18 августа состоялась первая пресс-конференция координационного совета (КС) оппозиции, о формировании которого ранее заявила Тихановская. Его члены объявили, что цель работы совета — проведение новых выборов президента и мирный транзит власти; сам совет властные полномочия осуществлять не намерен. Александр Лукашенко ещё до пресс-конференции и появления какой-либо программы назвал создание КС «попыткой захвата власти», писал NEWS.ru.