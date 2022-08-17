Европу предупредили о приходе к власти пророссийских политиков Чешский писатель Буска предупредил Европу о приходе к власти пророссийских политиков

Фото: european_parliament/flickr.com

Чешский писатель Йозеф Буска в статье для издания Spectator написал, что пророссийские политики могут прийти к власти в странах Евросоюза, в случае если изменится общественное мнение о конфликте на Украине. Он пояснил, что нарастающее недовольство европейцев своим финансовым положением дел из-за антироссийских санкций может оказать давление на руководства стран Европы. По мнению публициста, главная «битва» состоится этой зимой.

Правительства столкнутся с растущим давлением в пользу «нормализации» отношений с Россией. Сопротивляющихся этому могут заменить прокремлёвские политики. Одним словом, Россия выиграет, — заявил Буска.

Он добавил, что бытовые проблемы всегда берут верх, а конфликт на Украине не станет исключением.

Политический обозреватель журнала Newsweek Энтони Константини ранее заявил, что введение Западом ограничений на выдачу виз жителям России стало бы наивным и ошибочным шагом, который бы лишь усугубил ситуацию. По его словам, Вашингтон подключится к обсуждению о введении подобной меры в США в ближайшее время. Он добавил, что Запад не достигнет поставленных целей этим методом. Он указал на то, что данное решение вызовет у россиян обратный от желаемого для Запада эффект.