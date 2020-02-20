На фоне намерений Европейского союза развивать собственные оборонные возможности морское пространство становится той оперативной сферой, куда государства ЕС вовлекаются всё глубже — в попытке защитить стратегические интересы. Это констатируют британские исследователи. Однако нередко подобные морские кампании таят в себе множество рисков. И, как правило, чем больше участников — тем больше проблем.

Последние недели стали знаковыми с точки зрения расширения европейских военно-морских возможностей. О новой тенденции в политике стран ЕС говорят как минимум два решения. Это намерение группы из восьми государств включиться в операцию по военно-морскому надзору в Ормузском проливе, который является жизненно важным для нефтяного транзита. Четыре из них — Франция, Нидерланды, Греция и Дания — уже взяли на себя чёткие обязательства по развёртыванию ВМС. Второе решение — это отправка французских военных кораблей в восточную часть Средиземного моря, чтобы помочь Греции отстоять интересы в территориальных спорах с Турцией. Основная конфликтная точка — это район вблизи Кипра, где находятся газовые месторождения.

Аналитики из базирующегося в Британии Королевского Объединённого института оборонных исследований (RUSI) утверждают , что подобная инициативность европейцев говорит о том, что морское пространство становится приоритетной для них зоной. Причём, у экспертов есть основания говорить о некой новой тенденции в политике стран евросообщества. В RUSI называют две последние военно-морские инициативы государств ЕС «отражением новой коллективной воли в Европе по наращиванию и развёртывания военной силы».

Marine nationale/twitter.com

Тем не менее, эти решения фактически выводят ВМС европейцев на ту арену, где нельзя полностью исключать риск конфронтации с силами, обладающими значительным военным потенциалом — Ираном и Турцией. Причём, эксперты оценивают этот риск значительно выше, чем тот, который был в рамках других военно-морских операций ЕС — «Аталанта» (борьба с пиратством у Африканского Рога и в западной части Индийского океана) и «София» (запущена на фоне кораблекрушения мигрантов вблизи Ливии в апреле 2015 года). Несмотря на то, что Франция имеет солидный опыт в военных операциях высокого уровня, как например, показала кампания в Ливии в 2011 году или точечные удары по объектам в Сирии в 2018 году, многие европейские страны остаются лишены подобного «бэкграунда». Для большинства членов ЕС новые миссии являются значительным шагом вперёд по сравнению с уже практиковавшимися военно-морскими операциями по борьбе с нелегальной иммиграцией, торговлей людьми и пиратством.

Риски подобной инициативности могут быть гораздо более дорогостоящими, чем выгоды. Так, министр иностранных дел Омана Юсеф бен Алауи бен Абдалла обратил внимание на то, что растущее число военных судов в Ормузском проливе увеличивает шансы на полномасштабный конфликт.

В Ормузе много военных кораблей, и мы обеспокоены тем, что это может быть серьёзной ошибкой, — заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, возможное столкновение сделало бы этот район самой опасной точкой в Персидском заливе.

Marine nationale/twitter.com

Специалисты признают существование подобной проблемы. В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин отмечает, что в Иране воспринимают усиление военного присутствия США и их союзников в районе Ормузского пролива как рост военной угрозы.

Чем больше войск разных сторон концентрируется в каком-то районе, тем больше становятся военные риски из-за роста вероятности различных ошибок, неправильной интерпретации действий другой стороны и т.п. Пролив узкий, причём там есть ещё и острова, принадлежащие Ирану. Соответственно, значительная часть пролива является его территориальным водами. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

По словам аналитика, Иран и так принимает усиленные меры безопасности и очень жёстко реагирует на то, что считает нарушением суверенитета. Свидетельством тому является уничтожение иранскими средствами ПВО американского разведывательного беспилотника RQ-4 BAMS-D летом 2019 года в районе Ормузского пролива.

В связи с этим можно сделать вывод, что расширение возможностей стран ЕС в морском пространстве представляет собой и потенциальную опасность. Тем более, что инициативы в Восточном Средиземноморье и Ормузском проливе, как следует из официальных заявлений, могут получить более широкую поддержку в евросообществе.