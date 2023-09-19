Европарламент призвал ввести санкции против Баку из-за ситуации в Карабахе

Фото: europarl.europa.eu

Европарламент призвал Совет Европы ввести санкции в отношении азербайджанских властей в связи разворачиванием военных действий в Карабахе. В заявлении, опубликованном на сайте ЕП, депутаты осудили Баку за нападение на Карабах и призвали прекратить военную операцию.

Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшнее заранее спланированное и неоправданное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах. <...> Мы призываем Совет ЕС фундаментально пересмотреть отношения с Азербайджаном и рассмотреть вопрос о введении санкций против ответственных властей Азербайджана. <...> Мы призываем Баку к немедленному прекращению всех военных действий, — говорится в заявлении Европарламента.

Депутаты ЕП заявили о своей обеспокоенности из-за возможных последствий для жителей Карабаха. Они призвали Азербайджан воздержаться от военной эскалации в регионе с целью насильственного вывода мирных жителей. Также депутаты заявили, что единственный способ остановить конфликт — сесть за стол переговоров.

Минобороны Азербайджана сегодня объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.

На этом фоне в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе подразумевает безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия» по нормализации обстановки. В ответ представители Министерства обороны Армении заявили, что вооруженный контингент республики не дислоцируется на территории Карабаха.