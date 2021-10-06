Эстония предложила собственный способ «сдерживания России»

Европе не следует полагаться на политические заявления как единственный способ обеспечить сдерживание России. Лучшим способом работы в этом направлении могла бы стать «демонстрация солидарности». Об этом на Варшавском форуме безопасности заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, слова которого приводит Telegram-канал портала BALTNEWS.

По его словам, Москва пока не осознаёт , что в случае военного конфликта союзники готовы сражаться друг за друга. Министр подчеркнул, что именно эта позиция является «основным месседжем» Таллина.

Самое эффективное сдерживание противника — это демонстрация солидарности, решительности, обороноспособности и готовности к обороне союзников, — предложил Лаанет собственный способ решения вопроса.

Ранее политолог рассказал, что новый президент Эстонии Алар Карис отличается дружелюбием к соотечественникам иностранного происхождения и на выборах в 2023 году собирается вернуть симпатии русского электората. Однако подобные изменения в политической сфере не говорят о том, что эстонские элиты собираются остановить дерусификацию общественной жизни и намерены продолжать её вплоть до полной ассимиляции.