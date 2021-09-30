Политолог рассказал об отношении нового президента Эстонии к русским

Новый президент Эстонии Алар Карис отличается дружелюбием к соотечественникам иностранного происхождения, в том числе и русским. На выборах в 2023 году он собирается вернуть симпатии русского электората. Об этом Lenta.ru рассказал политолог и шеф-редактор аналитического портала RuBaltic Александр Носович.

В Прибалтике существует целая плеяда деятелей, которые всю свою карьеру построили на противостоянии с Россией. Когда такие люди получают пост главы правительства или президента, это оказывает разрушительное воздействие на страну. А вот Алар Карис не является профессиональным русофобом, это большой плюс, — считает эксперт.

При этом он считает, что подобные изменения в политической сфере не говорят о том, что эстонские элиты собираются остановить дерусификацию общественной жизни. Этот процесс будет продолжаться даже несмотря на то, что эстонский президент симпатизирует русским.

Это фундамент для всех прибалтийских республик. Он неоспорим для абсолютного большинства. Всё это будет длиться до полной ассимиляции русского населения, — заключил Носович.

Ранее житель Риги по имени Алексей рассказал, что проблема русскоязычного населения в странах Балтии со временем разрешится сама собой по причине его исчезновения. Уже через поколение русскоговорящих жителей в республиках может не остаться. Он предположил, что русскоязычное население прибалтийских стран уедет или ассимилируется.