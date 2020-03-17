https://static.news.ru/photo/7ee5498c-6880-11ea-a309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минздрав Украины подтвердил второй случай смерти от коронавируса в стране.

Умерла 33-летняя жительница Черновицкой области. Всего в стране зарегистрировано 14 случаев заражения COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что в украинской столице с 18 марта запретят появляться в общественном транспорте без медицинской маски.

Депутаты Верховной рады приняли закон, направленный на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Он предусматривает административную ответственность за нарушение правил карантина.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны бороться с демографическим кризисом во время карантина. По его словам, необходимо также читать книги, смотреть кино и уделять внимание семье.

Всего в мире зарегистрировано более 190 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 7,8 тысячи человек, выздоровели более 80 тысяч.