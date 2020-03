Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

У нескольких журналистов американских газет в Китае были отозваны аккредитации. Об этом сообщил МИД страны.

Речь идёт о корреспондентах газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal. Китай требует, чтобы журналисты с американским гражданством <...>, чьи журналистские удостоверения истекают до...