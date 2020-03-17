https://static.news.ru/photo/d59ecdec-67f0-11ea-b212-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/GlobaLookPress

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом в стране во время карантина из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщает «Газета.ru», ссылаясь на телеканал ICTV.

Вы же знаете, что у нас кризис, но никто не отменял демографический кризис. Я думаю, что настало время бороться и с этим кризисом, — процитировали слова украинского лидера на телеканале.

Он дал рекомендации проводить время на карантине за чтением книг и просмотром кино, а также уделять внимание семье.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на Украине закроются с 18 марта метро во всех городах. Такси, в том числе маршрутные, будут перевозить до 10 человек, а общественный транспорт — до 20 человек.