Метро закроется во всех украинских городах из-за ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале. По его словам метрополитены закроются с 12:00 18 марта,
Министерству инфраструктуры с 12:00 18 марта 2020 года приостановить работу метрополитенов городов, — говорится в сообщении.
Также в пределах города такси и маршрутные такси смогут перевозить до 10 человек, а троллейбусы и трамваи — до 20 человек.
Кроме того, Зеленский рекомендовал всем гражданам оставаться дома и выходить на улицу только для покупки еды и лекарств.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Киеве с 17 марта усилят меры, введённые из-за пандемии COVID-19 в мире. В столице Украины ограничат работу заведений общественного питания и закроют торгово-развлекательные центры, при этом потребителей продолжат обслуживать аптеки и продуктовые магазины.
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