https://static.news.ru/photo/de16f3e4-679d-11ea-9e5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Метро закроется во всех украинских городах из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале. По его словам метрополитены закроются с 12:00 18 марта, передаёт «Страна.ua».

Министерству инфраструктуры с 12:00 18 марта 2020 года приостановить работу метрополитенов городов, — говорится в сообщении.

Также в пределах города такси и маршрутные такси смогут перевозить до 10 человек, а троллейбусы и трамваи — до 20 человек.

Кроме того, Зеленский рекомендовал всем гражданам оставаться дома и выходить на улицу только для покупки еды и лекарств.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Киеве с 17 марта усилят меры, введённые из-за пандемии COVID-19 в мире. В столице Украины ограничат работу заведений общественного питания и закроют торгово-развлекательные центры, при этом потребителей продолжат обслуживать аптеки и продуктовые магазины.