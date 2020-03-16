https://static.news.ru/photo/b90e57dc-676f-11ea-884b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве с 17 марта усилят меры, введённые из-за пандемии COVID-19 в мире. В столице Украины ограничат работу заведений общественного питания и закроют торгово-развлекательные центры, при этом потребителей продолжат обслуживать аптеки и продуктовые магазины.

Мэр города Виталий Кличко уточнил, что рестораны, кафе и бары смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды. В Киеве будут работать автозаправки, банки и банкоматы. На неопределённый срок прекратят работу салоны красоты, спортивные залы и развлекательные заведения.

Мы понимаем, что это неудобства для жителей города и потери для бизнеса. Но они — вынужденные и временные, — подчеркнул Кличко.

Он отметил, что прежде всего необходимо позаботиться о здоровье населения. Для этого передвижение людей между Киевом и другими населёнными пунктами Украины будет ограничено.

Как писал NEWS.ru, с 12 марта в Незалежной действует общенациональный карантин. В стране закрыты учебные заведения, на её территорию перестали пускать иностранцев.