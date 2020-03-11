https://static.news.ru/photo/7f03e7d4-638f-11ea-9448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Украине в период с 12 марта по 3 апреля введут карантин в связи с распространением по миру нового типа коронавируса, сообщила депутат фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.

По её словам, в стране будут закрыты учебные заведения, авиасообщение с некоторыми странами будет приостановлено. Кроме того, на Украине будет введён запрет на проведение мероприятий численностью более 200 человек. Сюмар отметила, что из 219 контрольно-пропускных пунктов на границе в рабочем состоянии останутся 49.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице до конца марта будут закрыты все детские сады, школы и университеты, писал NEWS.ru.