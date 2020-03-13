https://static.news.ru/photo/2697a778-6530-11ea-a8c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: rnbou/facebook.com

Министерство иностранных дел Украины предупредит зарубежных коллег о закрытии границы страны на две недели. Решение было принято из-за пандемии коронавируса.

Граница будет закрыта через 48 часов, запрет на въезд для иностранных граждан будет действовать в течение двух недель, сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Все украинцы, находящиеся за рубежом, будут иметь возможность вернуться на родину.

С 12 марта на территории Незалежной действует общенациональный карантин, в стране закрыты учебные заведения. По словам замглавы украинского Нацбанка Дмитрия Сологуба, подобные меры окажут негативное влияние на экономику государства, писал NEWS.ru.