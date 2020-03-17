https://static.news.ru/photo/7b83c3e4-6868-11ea-a08d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В украинской столице с 18 марта начнёт действовать запрет на появление в общественном транспорте без медицинской маски.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворознюк. Он подчеркнул, что пассажиров без маски в транспорт просто не будут пускать, передаёт «Интерфакс-Украина».

С завтрашнего дня (18 марта. — NEWS.ru) допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом в стране во время карантина из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Он порекомендовал проводить время на карантине за чтением книг и просмотром кино, а также уделять внимание семье.