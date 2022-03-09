ЕС включил в санкционные списки 14 бизнесменов и 146 членов Совфеда

Страны ЕС согласовали включение в санкционный список 14 бизнесменов и 146 членов Совета Федерации, которые ратифицировали признание Россией ДНР и ЛНР. Кроме того, введены дополнительные ограничения против российского морского судоходства, говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии. Санкции вступят в силу до конца дня после публикации в официальном журнале ЕС, тогда же будут известны новые имена в санкционном списке.

160 человек включены в чёрный список за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины, — говорится в заявлении.

ЕС также включил Российский морской регистр судоходства в санкционный список и ввёл ограничения на экспорт навигационных и морских радиокоммуникационных технологий.

Ранее о том, что в новые европейские санкционные списки попадут 160 физических лиц, включая представителей бизнеса и членов Совета Федерации, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он добавил, что рестрикции также коснутся белорусского банковского сектора, криптоактивов, экспорта технологий морской навигации и радиосвязи для РФ и хождения евро в Белоруссии.

До этого ЕС запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро. Данная мера не распространяется на туристов, прибывающих в Россию, а также на дипломатические миссии и международные организации, обладающие юридическим иммунитетом.