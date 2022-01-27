Ереван заявил об ожиданиях ответа от Баку по делимитации границы

Армения ожидает от Азербайджана ответа по вопросу предложений Еревана о начале запуска процесса делимитации и демаркации границы между двумя странами, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в рамках выступления в мемориальном комплексе «Ераблур». По его словам, обсуждения по данному вопросу продолжаются.

Если вы спрашиваете, почему предложения по демаркации и делимитации неприемлемы для Азербайджана, у нас пока нет разъяснений. Они находятся в стадии уточнений. Обсуждения продолжаются, — сказал Мирзоян.

По его словам, армянская сторона пытается получить разъяснения, какие пункты в предложениях остаются неприемлемыми для азербайджанской стороны и на каком основании для поиска новых возможных решений разногласий по данному вопросу.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван напрямую передал Баку свои предложения по повышению безопасности на границе. По его словам, комиссия по делимитации должна быть сформирована как можно скорее, однако невозможна при отсутствии стабильности в приграничной зоне. Он также напомнил, что Армения не выдвигает предусловий для демаркации границы, которая, как он отметил, не должна зависеть от урегулирования карабахского конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что достижение договорённостей в вопросах делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы позволит продвинуться в деле нормализации отношений Баку и Еревана. В ведомстве подчеркнули необходимость формирования и запуска работы двусторонней комиссии для решения данного вопроса. Москва готова оказывать обеим сторонам консультативное содействие в этом процессе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.