Ереван заявил, что не закрывал небо для пассажирских перевозок Азербайджана

Армения никогда не закрывала своё воздушное пространство для гражданских авиаперевозок Азербайджана, Баку приостановил их в 2013 году по своей инициативе. Об этом на официальной странице правящей партии Армении в Facebook заявила член парламентской постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Лилит Минасян. Ранее сообщалось, что теперь Азербайджан имеет возможность использовать все недоступные ранее воздушные коридоры, в том числе проходящие через территорию Армении и Ирана.

Воздушное пространство Армении никогда не было закрыто для гражданских авиаперевозок Азербайджана. Именно Баку в 2013 году по собственной инициативе решил прекратить воздушные перевозки через воздушное пространство Армении, чтобы нанести нам экономический ущерб, а вчера решил возобновить перевозки через наше воздушное пространство, — говорится в сообщении.

По словам депутата, небо Азербайджана на настоящий момент не закрыто для Армении. Ереван также не принимал решений о приостановке рейсов через территорию Азербайджана.

С таким же успехом мы можем начать использовать их воздушное пространство уже сегодня, — добавила Минасян.

Позже в Комитете гражданской авиации Армении сообщалось, что Армения закрывала небо для гражданских перевозок Азербайджана только во время войны в Карабахе осенью 2020 года.

Ранее сообщалось, что Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для пассажирских рейсов в Нахичевань. Как отмечается, новый маршрут рейса Баку — Нахичевань — Баку приведёт к сокращению времени перелёта по данному направлению, а также снизит расход топлива во время полёта.

Воздушные коридоры были заблокированы на фоне развития карабахского конфликта. Однако ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна крайне заинтересована в разблокировке региональных коммуникаций. По его словам, этот шаг подразумевает преодоление блокады Армении, в которой она находится более 25 лет.

Совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали 9 ноября 2020 года. В дальнейшем они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров правительств, которая займётся налаживанием транспортных и экономических связей в регионе.