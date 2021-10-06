Азербайджан начал использовать воздушное пространство над Арменией

Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для пассажирских рейсов в Нахичевань, сообщает пресс-служба азербайджанских авиалиний AZAL. Как отмечается, теперь Азербайджан имеет возможность использовать все недоступные ранее воздушные коридоры, в том числе проходящие через территорию Армении и Ирана.

Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран, — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что новый маршрут рейса Баку — Нахичевань — Баку приведёт к сокращению времени перелёта по данному направлению, а также снизит расход топлива во время полёта.

Воздушные коридоры были заблокированы на фоне развития карабахского конфликта. Однако ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна крайне заинтересована в разблокировке региональных коммуникаций. По его словам, этот шаг подразумевает преодоление блокады Армении, в которой она находится более 25 лет.

Совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали 9 ноября 2020 года. В дальнейшем они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров правительств, которая займётся налаживанием транспортных и экономических связей в регионе.