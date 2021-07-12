Пашинян заявил о заинтересованности в разблокировке региональных связей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна крайне заинтересована в разблокировке региональных коммуникаций, сообщает пресс-служба кабмина Армении. Об этом он заявил на встрече с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. По его словам, этот шаг подразумевает преодоление блокады страны, в которой она находится более 25 лет.

Мы крайне заинтересованы в открытии коммуникаций, так как видим в этом возможность преодолеть блокаду Армении, в которой, к сожалению, мы находимся более 25 лет. Надеемся, что в результате работы мы придем к конкретным решениям, — заявил Пашинян.

На встрече вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Россия, Азербайджан и Армения настроены на разблокирование транспортных и экономических связей в Карабахе. По его словам, восстановление транспортных маршрутов позволит создать новые возможности для расширения и увеличения товарооборота между странами.

Ранее сообщалось о возобновлении трёхсторонней рабочей группы. На состоявшемся заседании участники обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе и ход выполнения договорённостей глав трёх стран.

Совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали 9 ноября 2020 года. В дальнейшем они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров правительств, которая займётся налаживанием транспортных и экономических связей в регионе.