Ереван опроверг заявления Баку об обстрелах на границе

Фото: mil.am

Минобороны Армении опровергло сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций. По информации представителей ведомства, распространенная ранее информация не соответствует действительности.

Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространило дезинформацию, заявив, что якобы в ночь с 5 на 6 июля подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточной части границы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем армянских ВС.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об обстреле Вооруженными силами Армении позиций на границе. По данным ведомства, огонь был открыт в направлении Кельбаджара в ночные часы и был подавлен в результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями ВС Азербайджана.