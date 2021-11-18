Ереван опроверг заявления Баку о перестрелке на границе

В Минобороны Армении опровергли заявление Азербайджана о перестрелке на границе, сообщили Sputnik Армения в ведомстве. Ранее Баку заявил об обстрелах позиций армянскими ВС на Товузском направлении.

Ничего подобного не было, — сказали в Минобороны.

В Минобороны Азербайджана заявили об очередной перестрелке на границе с Арменией. В ведомстве добавили, что огонь был подавлен ответными мерами. Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Ранее оборонное ведомство Армении заявило о нарушении режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Азербайджана на армяно-азербайджанской границе. Отмечалось, что огонь был подавлен ответными действиями, ситуация на настоящий момент остаётся относительно стабильной, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным азербайджанского оборонного ведомства, в ходе столкновений на границе 16 ноября погибли семеро военных Азербайджана, один военнослужащий Армении, а также 13 оказались в плену.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.