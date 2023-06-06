Эрдоган взялся менять конституцию на третий день нового срока президентства Эрдоган внесет в парламент предложение о поправках в конституцию

Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство вновь внесет на рассмотрение парламента предложение о конституционной реформе. Об этом он объявил в своем телеобращении к нации после первого заседания нового состава кабмина, передает ТАСС.

Мы вновь внесем на рассмотрение парламента наше предложение о поправках в конституцию, — сказал турецкий лидер.

За неделю до второго тура президентских выборов Эрдоган говорил, что одной из главных задач его администрации остается принятие новой конституции. По его словам, Турция должна «освободиться от наследия» военного переворота 1980 года, после которого в 1982 году была утверждена конституция, действующая до сих пор, хотя и претерпевшая ряд изменений.

Эрдоган уже дважды выносил на референдумы инициативы по изменениям основного закона, так, в 2017 году после одобрения на всенародном голосовании парламентскую систему управления заменили на президентскую, а также пост премьер-министра, прежде также занимаемый Эрдоганом, был упразднен, вместе с тем полномочия президента расширились.

3 июня Эрдоган принес присягу и официально вступил в должность президента после переизбрания. Третий срок президентства Эрдогана продлится до 2028 года.