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Эрдоган выразил Греции соболезнования в связи с землетрясением

00:40, 31 октября 2020 18
Фото: Xinhua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования народу Греции в связи с гибелью людей в результате землетрясения, произошедшего в Эгейском море.

Глава Турции отметил, что его страна готова помочь Греции справиться с последствиями бедствия. Соответствующий пост он разместил в Twitter.

От своего имени и от лица всего турецкого народа я выражаю соболезнования всей Греции. Турция также всегда готова помочь Греции залечить раны. То, что две соседние страны выражают солидарность в тяжёлые времена, является гораздо более ценным по сравнению со многими вещами, — подчеркнул Эрдоган.

Ранее греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис принёс соболезнования народу Турции в связи с землетрясением.

Я только что позвонил президенту Эрдогану, чтобы выразить свои соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате землетрясения, поразившего обе наши страны. Какими бы ни были наши различия, сейчас нашим людям необходимо объединиться, — написал Мицотакис.

30 октября у берегов турецкого Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Согласно последним данным, жертвами бедствия стали 12 человек и 607 пострадали. В Греции, по сообщениям местных СМИ, в результате землетрясения на острове Самос погибли двое детей, передаёт RT.

Как писал NEWS.ru ранее, российский президент Владимир Путин направил своему турецкому коллеге телеграмму, в которой выразил слова поддержки и сочувствия семьям жертв мощных подземных толчков в провинции Измир. Послание опубликовано на сайте Кремля.

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