Эрдоган выразил Греции соболезнования в связи с землетрясением

Глава Турции отметил, что его страна готова помочь Греции справиться с последствиями бедствия. Соответствующий пост он разместил в Twitter.

Thank you, Mr. Prime Minister.



I offer my condolences to all of Greece on behalf of myself and the Turkish people. Turkey, too, is always ready to help Greece heal its wounds.



That two neighbors show solidarity in difficult times is more valuable than many things in life. https://t.co/eo6iClofKZ