Эрдоган выразил Греции соболезнования в связи с землетрясением

https://static.news.ru/photo/c526d7b4-1af8-11eb-838a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования народу Греции в связи с гибелью людей в результате землетрясения, произошедшего в Эгейском море.

Глава Турции отметил, что его страна готова помочь Греции справиться с последствиями бедствия. Соответствующий пост он разместил в Twitter.

Thank you, Mr. Prime Minister.



I offer my condolences to all of Greece on behalf of myself and the Turkish people. Turkey, too, is always ready to help Greece heal its wounds.



That two neighbors show solidarity in difficult times is more valuable than many things in life. https://t.co/eo6iClofKZ — Recep Tayyip ErdoÄan (@RTErdogan) October 30, 2020

От своего имени и от лица всего турецкого народа я выражаю соболезнования всей Греции. Турция также всегда готова помочь Греции залечить раны. То, что две соседние страны выражают солидарность в тяжёлые времена, является гораздо более ценным по сравнению со многими вещами, — подчеркнул Эрдоган.

Ранее греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис принёс соболезнования народу Турции в связи с землетрясением.

I just called President @RTErdogan to offer my condolences for the tragic loss of life from the earthquake that struck both our countries. Whatever our differences, these are times when our people need to stand together. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 30, 2020

Я только что позвонил президенту Эрдогану, чтобы выразить свои соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате землетрясения, поразившего обе наши страны. Какими бы ни были наши различия, сейчас нашим людям необходимо объединиться, — написал Мицотакис.

30 октября у берегов турецкого Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Согласно последним данным, жертвами бедствия стали 12 человек и 607 пострадали. В Греции, по сообщениям местных СМИ, в результате землетрясения на острове Самос погибли двое детей, передаёт RT.

Как писал NEWS.ru ранее, российский президент Владимир Путин направил своему турецкому коллеге телеграмму, в которой выразил слова поддержки и сочувствия семьям жертв мощных подземных толчков в провинции Измир. Послание опубликовано на сайте Кремля.