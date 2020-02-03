https://static.news.ru/photo/7efb2dbe-465d-11ea-819d-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган перед вылетом на Украину снова заявил, что Анкара не признаёт Крым российским. Он также отметил, что продолжит следить за положением на полуострове крымских татар.

Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением, — сказал турецкий лидер.

Крым был присоединён к России на фоне антиправительственных протестов на Украине конца 2013 — начала 2014 года, которые закончились свержением президента Виктора Януковича. На территории полуострова был проведён референдум, подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков усомнился в серьёзности намерений Украины возобновить поставки воды по Северо-Крымскому каналу и необходимости покупать такую воду.