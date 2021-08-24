Эрдоган призвал мусульман бороться с исламофобией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мусульман взять на себя «обязательства по обеспечению мира и безопасности всего человечества». Об этом лидер страны сказал в своём видеообращении к участникам молодёжного форума Организация исламского сотрудничества (ОИС), сообщает Anadolu.

Мусульманам пора выступить против несправедливости, свидетелями которой они являются, — отметил Эрдоган.

По словам президента, мир переживает сложный и неспокойный период в своей истории. Над ним нависла проблема безопасности, террористической деятельности и эпидемии. Помимо имеющихся угроз всему человечеству, есть также проблемы в пределах исламской географии.

Политик отметил, что мусульмане, столкнувшиеся с конфликтами, миграцией, бедностью и болезнями, от Сирии до Афганистана, вместе с тем борются также с растущей исламофобией на Западе. Лидер страны призвал сражаться с этой несправедливостью и укреплять не конфликты и вражду, а союзы и любовь.

Ранее Эрдоган заявил о том, что враждебность к исламу должна быть приравнена к отношению к антисемитизму после холокоста. Турецкий лидер обратил внимание, что права мусульман в Европе систематически нарушаются, прав и свобод у них становится всё меньше. Такой подход, по его словам, является угрозой для всего будущего человечества, так как разрушает культуру сосуществования людей с разным вероисповеданием.