Эрдоган отреагировал на возобновление авиасообщения с Россией

https://static.news.ru/photo/eb1dc5e0-d10a-11eb-9fa3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган высказался на тему возобновления полётов между Россией и Турцией. Он назвал это решение позитивным, сообщает «Интерфакс».

Вслед за Францией подобное решение приняла Россия. Что вызывает удовлетворение, — заявил политик, выступая во время открытия гостиницы в Анталье.

По его словам, многие страны в последнее время исключают Турцию из списка стран, которые подпадают под ограничения из-за пандемии.

Ранее стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня. Это решение было принято после вынесения заключения инспекционной группы, которая ездила в страну и посмотрела, как было организовано противодействие коронавирусу.

С 25 июня «Аэрофлот» откроет дополнительные рейсы в Стамбул, а также в Анталью, Бодрум и Даламан. Об этом заявил официальный представитель компании Михаил Дёмин. По его словам, дальнейшие решения по рейсам будут приниматься в зависимости от фактического спроса.