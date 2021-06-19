16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Эрдоган отреагировал на возобновление авиасообщения с Россией

17:27, 19 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган высказался на тему возобновления полётов между Россией и Турцией. Он назвал это решение позитивным, сообщает «Интерфакс».

Вслед за Францией подобное решение приняла Россия. Что вызывает удовлетворение, — заявил политик, выступая во время открытия гостиницы в Анталье.

По его словам, многие страны в последнее время исключают Турцию из списка стран, которые подпадают под ограничения из-за пандемии.

Ранее стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня. Это решение было принято после вынесения заключения инспекционной группы, которая ездила в страну и посмотрела, как было организовано противодействие коронавирусу.

С 25 июня «Аэрофлот» откроет дополнительные рейсы в Стамбул, а также в Анталью, Бодрум и Даламан. Об этом заявил официальный представитель компании Михаил Дёмин. По его словам, дальнейшие решения по рейсам будут приниматься в зависимости от фактического спроса.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео