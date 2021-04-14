Эрдоган отреагировал на слова премьера Италии, назвавшего его диктатором

https://static.news.ru/photo/4c833a92-9d38-11eb-8f65-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ответил премьер-министру Италии Марио Драги, который назвал диктатором главу государства.

Заявление итальянского премьера — это настоящие непристойность и грубость, — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Марио Драги заявил в ходе пресс-конференции, что турецкий лидер является диктатором, с которым нужно сотрудничать, найдя правильный баланс. Это произошло после дипломатического скандала на встрече председателя Европейского совета Шарля Мишеля, главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и Эрдогана. Тогда фон дер Ляйен не предложили стул в зале для фотографирования и она была вынуждена сесть на диван напротив главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, но по дипломатическому протоколу у него был более низкий ранг.

Как писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Конвенция Монтрё не будет распространяться на канал «Стамбул», который должен соединить Чёрное и Мраморное моря. Этот канал может стать крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турецкой Республики. Он будет идти в обход Босфора.