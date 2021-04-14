Эрдоган: конвенция Монтрё не будет распространяться на канал «Стамбул»

https://static.news.ru/photo/1f7f2a86-9d30-11eb-900b-96000091f725_660.jpg Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конвенция Монтрё, регулирующая международный статус проливов Босфор и Дарданеллы, не будет распространяться проектируемого канала «Стамбул». С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Нет ли малейшей связи проекта канала «Стамбул» с Монтрё. Монтрё — это соглашение, касающееся Босфора. Поэтому здесь мы получаем собственную независимость, суверенитет, — заявил Эрдоган в ходе встречи со студентами, которая транслировалась в Twitter турецкого лидера.

Эрдоган впервые заявил о возможности строительства нового канала, который соединит Чёрное и Мраморное моря, в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра. Проект строительства новой водной артерии в обход Босфора может стать крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турецкой республики. По замыслу проектировщиков, строительство «Стамбула» в разы уменьшит транспортную нагрузку на Босфор.

Конвенция Монтрё, регулирующая режим проливов Босфора и Дарданеллы, была подписана 20 июля 1936 году по итогам конференции в швейцарском городе Монтрё. Конвенция вернула Турции суверенитет над проливами и сохранила за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы с соблюдением требований, установленных Конвенцией.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что США уведомили Турцию, а Анкара в свою очередь предупредила Москву о проходе двух боевых кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Там они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая.