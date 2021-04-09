Турция передала РФ информацию о визите кораблей США в Чёрное море

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Турецкие власти предупредили РФ о проходе боевых кораблей США в Чёрное море в соответствии с конвенцией Монтрё, рассказали в российском посольстве в республике. Они преодолеют пролив Босфор на следующей неделе, с 12 по 18 апреля.

В Анкаре считают, что это произойдёт 14 и 15 апреля, а 4 и 5 мая военные судна ВМФ США вернутся.

США как участник конвенции Монтрё выполнили процедуры, предусмотренные конвенцией для прохода в Чёрное море. Турция в соответствии с конвенцией направила её участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Чёрное море и в обратном направлении, — цитирует РИА Новости российскую дипмиссию в Анкаре.

По данным телеканала CNN, Белый дом, отправляя флот в Чёрное море, хочет послать Кремлю «особый сигнал» и заявить о поддержке Киева. США должны за 14 дней предупредить о намерениях усилить военное присутствие в регионе. Сейчас неясно, приняли ли в Вашингтоне окончательное решение. В Вашингтоне уже обвинили РФ в «эскалации, агрессии», передвижении войск в Крыму и на восточной границе с Украиной. Штаты призвали Москву объяснить предполагаемые манёвры и заявили о готовности к переговорам.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. По ней торговые суда всех стран имеют право проходить через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное и военное время. Режим для боевых кораблей различается для черноморских и нечерноморских государств. Черноморские державы могут проводить через проливы свои корабли любого класса. Этот проход нужно предварительно согласовывать с властями Турции.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы Елена Панина заявила, что возможные намерения США направить корабли в Чёрное море «в знак поддержки Украины» могут ещё больше осложнить обстановку вокруг Донбасса. Она добавила, что военные США обычно с большой тревогой и весьма нервно реагируют на неизбежное в таких ситуациях появление военнослужащих РФ.