Эрдоган объяснил, что нужно сделать Швеции для вступления в НАТО Эрдоган: Швеция должна избавиться от террористов для вступления в НАТО

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Швеция сможет вступить в НАТО только после того, как террористические организации в стране прекратят свои публичные акции, заявил в интервью телекомпании PBS президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, сейчас мер, которые Стокгольм ввел в отношении поджигателей Корана и прочих акционеров, недостаточно.

Мы готовы поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО, но Швеция должна проявить инициативу и выполнить свои обещания, потому что на улицах Стокгольма до сих пор свободно разгуливают террористы. <...> Швеция должна выполнить свои обещания. Террористические организации должны немедленно прекратить свои демонстрации на улицах Стокгольма, они должны прекратить свою деятельность, потому что для турецкого народа будет очень важно увидеть, что это действительно произойдет, — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что заявка Швеции на вступление в НАТО будет в конечном счете ратифицирована в турецком парламенте.

Ранее перед зданием шведского парламента сторонники Рабочей партии Курдистана сожгли чучело Эрдогана. Полиция Стокгольма не приняла никаких мер по остановке акции. Кроме того, представители партии курдов получили разрешение на проведение 30 сентября акции против вступления Швеции в НАТО.

До этого уже сообщалось, что власти Швеции намерены обсудить возможность пересмотра закона об общественном порядке, который допускает проведение акций с сожжением Корана. Авторы такой инициативы считают, что правоохранительные органы страны неэффективно используют возможности, хотя законодательство допускает пресечение свободы выражения мнений для обеспечения национальной безопасности.