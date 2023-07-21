Экспорт газа из Египта пришлось остановить из-за жары

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Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из Египта пришлось остановить из-за жары. Прекращение поставок связано с тем, что стране самой не хватает газа из-за погодных условий. За лето из двух египетских терминалов СПГ Idku и Damietta ушел только один танкер в июле, сообщает EADaily со ссылкой на Bloomberg.

Как уточняет издание, на фоне летней жары спрос на газ внутри Египта вырос, топливо в первую очередь используется для удовлетворения внутренних потребностей. Министр нефти Египта Тарек аль-Мулла заявил, что СПГ на экспорт практически нет. Он пообещал, что поставки будут возобновлены к октябрю.

Эксперты отмечают, что добыча газа могла быть снижена. Хоть министр и не упоминал о производственных проблемах, есть риск, что на газовом месторождении Зохр возникли трудности с инфильтрацией воды, говорится в статье. Аналитик Лео Кабуш уточнил, что прекращение поставок СПГ действительно указывает на увеличение спроса внутри Египта, но также демонстрирует тенденцию к снижению добычи.

Власти Аргентины ранее приняли решение заблокировать заход судна с российским СПГ из-за международных санкций. По словам министра экономики страны Серхио Массы, если бы корабль пропустили в порт, это было бы нарушением контракта.