Эксперты сравнили смертность после «Спутника V» и других вакцин

В соцсети были обнародованы данные о средней смертности в разных странах среди людей, получивших инъекцию. Были изучены цифры, находящиеся в открытом доступе, о числе смертей на миллион введённых доз. Изучение статистики проводилось, помимо России, в США, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Италии, Норвегии, Дании, а также в Индии, Бразилии, Аргентине и Чили.

BREAKING: #SputnikV study shows that there are significantly more deaths following vaccination with Pfizer than with AstraZeneca vaccine per 1mn administered doses, based on official publicly available data by 13 international health regulators. pic.twitter.com/2oP84Fgyxx