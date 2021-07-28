Эксперт оценил вероятность санкций США против российских должностных лиц

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена избегает введения санкций против президента России Владимира Путина и его ближнего круга, так как в Белом доме не уверены в результате подобных мер. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с NEWS.ru рассказал, может ли США вообще отказаться от политики санкций.

По его мнению, было бы интересно, если США и Россия попробуют жить без санкций, но сейчас это невозможно. Санкции — это не просто волевой акт, но и бюрократический. России нужно с большой осторожностью относиться к любым подобным заявлениям американской стороны, так как это элемент политической игры.

Давайте их поманим конфеткой, чтобы они побежали и где-то уступили. Так не работает. Мы прекрасно понимаем, как процессуально осуществляется введение санкций, их применение. Простыми политическими заявлениями они не отменяются. Серьёзно — это когда они будут отменяться законодательными актами. Вот тогда можно будет поверить нашим американским партнёрам, — сказал Мухин.

Комментируя возможные санкции против Путина и его окружения, эксперт отметил, что от американских коллег можно ждать чего угодно. По мнению Мухина, США продолжит санкции в отношении России.

Не исключаю, что это будет сделано и против должностных лиц РФ, только ответ будет релевантным, потому что это далёкий выход за рамки международного права, — добавил он.

Ранее на встрече с журналистами президент США заявил, что у его российского коллеги «проблемы». Байден отметил, что Путин знает об этом и это делает его опасней. Он также добавил, что в распоряжении Путина в плане экономики имеется лишь ядерное оружие и нефть, что и создаёт определённые проблемы.