Экс-президент Колумбии призвал легализовать наркотики Экс-президент Колумбии Сантос: легализация наркотиков поможет побороть оргпреступность

легализация наркотиков позволит эффективнее бороться с организованной преступностью. Такое мнение высказал бывший президент Колумбии (2010-2018), лауреат Нобелевской премии мира Хуан Мануэль Сантос. По его словам, стратегия запрета неэффективна, поскольку лишь усиливает преступные группировки. При этом сам Сантос признаёт, что в своё время активно использовал общепринятые методы борьбы против наркотиков. Его слова приводит газета Folha de S.Paulo.

Я без проблем признаю, что внедрял мировые рецепты мировой войны против наркотиков. Уничтожал плантации коки с помощью химикатов, губительных для природы и человека, задерживал партии наркотиков, экстрадировал свыше 1 400 наркоторговцев. И, несмотря на это, наркобизнес продолжал жить и живет до сих пор, даже в еще больших масштабах, — сказал Сантос.

По его словам, подобную стратегию нельзя признать эффективной, так как она не приводит к ослаблению преступных группировок. Призывая легализовать наркотики, Сантос ссылается на опыт США по отказу от криминализации оборота алкоголя в ХХ веке.

Он также рассказал, что вместе с экс-президентом Бразилии Фернанду Энрике Кардозу (1994-2002) продвигает на международной арене идеют об отказе от запрета на оборот наркотических средств. По мнению Сантоса, это является единственным способом «отобрать у мафии бизнес и власть».

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