Бывший командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шёнбах, который был отправлен в отставку после заявления о том, что Крым никогда не войдёт в состав Украины, попал в базу скандального украинского ресурса «Миротворец». Портал был создан в 2014 году. Там размещается информация о людях, которые якобы имеют отношение к конфликту в Донбассе.

В пояснении говорится, что генерал внесён в базу сайта «Миротворец» за «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также за «участие в попытках легализации оккупации Крыма».

Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах, выступая на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. После этого МИД Украины потребовал от правительства Германии публично опровергнуть данные высказывания.

Позднее высокопоставленный военный сам попросил освободить его от исполнения обязанностей, после чего глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт приняла прошение об отставке.

Портал «Миротворец» был создан в 2014 году. Там размещается информация о людях, которые якобы имеют отношение к конфликту в Донбассе и поддерживают «агрессию» против Украины.

В октябре 2021 года «Миротворец» внёс в базу данных информацию о 13-летней Фаине Савенковой, проживающей в Луганске, поскольку девочка «участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях». Сама Савенкова направила жалобу по этому поводу генеральному секретарю ООН, её доставил российский постпред Василий Небензя, он назвал подобную ситуацию «недопустимой».