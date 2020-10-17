Экс-глава СБУ рассказал, почему Украина является «империей»

https://static.news.ru/photo/8f250abe-1107-11eb-8e2a-fa163e074e61_660.jpg Игорь Смешко Фото: Игорь Смешко/facebook.com

Украина с древних времён была имперским ядром, к которому примыкали все остальные земли Руси, украинское влияние распространилось до Владивостока, а Киев «прикрыл собой» очень слабое Московское государство, заявил экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко.

Свои умозаключения об украинском имперском величии генерал подкрепил утверждением о том, что Русь в период правления династии Рюриковичей находилась на двух третях современной территории Украины, а украинцы привнесли европейскую культуру и христианство на «евроазиатские пространства» современной России, пишет «Московский комсомолец».

Это империя была, все остальные земли — Суздальская, Владимирская, Новгородская — это зависимые от метрополии земли, как во всех империях, — сказал Смешко.

По этой причине, уверен экс-глава СБУ, после распада СССР Украине надо было взять название «Украина-Русь», чтобы подчеркнуть свой статус. В XVII веке, по мнению Смешко, казацкое украинское государство и вовсе «прикрыло собой» очень слабое Московское государство, защитив его от польско-литовского влияния.

Украина прикрыла всё своим телом, своей культурой, — добавил Смешко.

Как сообщал NEWS.ru, современные власти Украины, действующие и уже покинувшие свои посты украинские чиновники и псевдоисторики уже неоднократно заявляли, что украинское государство является очень древним. Заявления о «великих украх» уже стали предметом многих критических замечаний авторитетных историков

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, например, заявлял, что киевские князья очень опрометчиво основали Москву. По мнению бывшего украинского лидера, «русский мир» — еретическая выдумка иерархов РПЦ