https://static.news.ru/photo/a33b0a9a-7331-11ea-bef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший министр здравоохранения Италии Джироламо Сиркья заявил, что страна ещё не достигла пика заражений новым коронавирусом. По его словам, феномен этого заболевания появился не в один определённый момент, поэтому нельзя точно сказать, когда именно всё закончится.

Это динамичная ситуация, которая развивается и продолжает разрастаться, мы не можем сказать, когда она достигнет пика и начнёт идти на спад, — заявил Сиркья РИА Новости.

Он отметил, что итальянское правительство неожиданно оказалось «посреди шторма» и делает всё возможное, чтобы справиться с ним и решить проблему.

За 30 марта в Италии выявлено 4050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 101 739 человек. С начала эпидемии инфекция унесла жизни 11 591 итальянца. Это больше, чем в других странах (в Испании скончались более 7 тысяч, в Китае, по официальным данным, более 3 тысяч пациентов).

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 787 тысяч человек, свыше 166 тысяч выздоровели, более 37 тысяч умерли. В России выявлено 2337 случаев заражения, 17 закончились летальным исходом, более 100 человек выписаны из больниц. На Москву приходится 1613 диагнозов COVID-19, писал NEWS.ru.