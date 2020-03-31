Бывший министр здравоохранения Италии Джироламо Сиркья заявил, что страна ещё не достигла пика заражений новым коронавирусом. По его словам, феномен этого заболевания появился не в один определённый момент, поэтому нельзя точно сказать, когда именно всё закончится.
Это динамичная ситуация, которая развивается и продолжает разрастаться, мы не можем сказать, когда она достигнет пика и начнёт идти на спад, — заявил Сиркья РИА Новости.
Он отметил, что итальянское правительство неожиданно оказалось «посреди шторма» и делает всё возможное, чтобы справиться с ним и решить проблему.
За 30 марта в Италии выявлено 4050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 101 739 человек. С начала эпидемии инфекция
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 787 тысяч человек, свыше 166 тысяч выздоровели, более 37 тысяч умерли. В России выявлено 2337 случаев заражения, 17 закончились летальным исходом, более 100 человек выписаны из больниц. На Москву приходится 1613 диагнозов COVID-19, писал NEWS.ru.
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