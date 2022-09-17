«Экономическая смерть ЕС»: новый газопровод из России обескуражил французов Читатели Le Figaro предрекли экономическую смерть Европе из-за «Силы Сибири — 2»

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии в Китай. Многие комментаторы не только критикуют действия председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, но и жалеют ЕС, который может в скором времени лишиться российских энергоресурсов.

Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго, от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено вечным поражением, — написал один из читателей.

Другие отметили, что такая ситуация сигнализирует об экономической смерти Европы. Они обвинили США в том, что она приложила к этому руку, «вмешавшись в ситуацию с «Северным потоком — 2».

Это сигнализирует об экономической смерти Европы. США приложили к этому руку, вмешавшись в ситуацию с «Северным потоком — 2» и погубив этот проект с помощью руководства Германии, — добавил другой пользователь.

Кое-кто обратил внимание на риторику властей ЕС, не раз говоривших, что регион находится в зависимости от энергоресурсов из РФ. Но теперь, когда Москва готовится поставлять свой газ в КНР, местные СМИ разразились гневными статьями. В таких условиях европейцам не стоит обижаться на Россию за смену ориентиров, пишут читатели.

Ранее вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что газопровод «Сила Сибири — 2» фактически может стать заменой для России магистрали «Северный поток — 2». Ранее 15 сентября Новак сообщил, что окончательная договоренность с Китаем по данному газопроводу ожидается в ближайшее время. Предполагаемый объем поставок газа составит 50 млрд кубометров в год. В «Газпроме» отметили увеличение заявок на поставки топлива со стороны Китая. В частности, в сентябре они регулярно идут сверх суточных контрактов.