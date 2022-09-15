Новак назвал возможную замену «Северному потоку — 2» Новак: «Сила Сибири — 2» может стать заменой «Северному потоку — 2» для России

Фото: Газпром

Газопровод «Сила Сибири — 2» фактически может стать заменой для России магистрали «Северный поток — 2». Такое мнение высказал вице-премьер правительства РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». Данный газопровод предназначается для поставок газа в Китай.

Новака спросили, может ли газопровод «Сила Сибири — 2» стать заменой «Северному потоку — 2» с учетом схожести их мощностей.

Ну фактически да, — ответил вице-премьер.

Ранее 15 сентября Новак сообщил, что окончательная договоренность с Китаем по данному газопроводу ожидается в ближайшее время. Предполагаемый объем поставок газа составит 50 млрд кубометров в год. В «Газпроме» отметили увеличение заявок на поставки топлива со стороны Китая. В частности, в сентябре они регулярно идут сверх суточных контрактов.

Газопровод «Северный поток — 2» проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составляет 55 млрд кубометров газа. Строительство проекта полностью было завершено в сентябре 2021 года, велись работы по его запуску. После признания ЛНР и ДНР и начала спецоперации на Украине Германия остановила сертификацию магистрали. По словам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бернбок, «проект фактически заморожен».

Ранее из отчета «Газпрома» стало известно, что экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья составил 84,8 млрд куб. м, что на 38,8% меньше аналогичных показателей за прошлый год. В компании также заявили, что с 1 января по 15 сентября компания добыла 300,8 млрд куб. м газа, что на 15,9% меньше, чем в прошлом году.