«Газпром»: экспорт газа в дальнее зарубежье снизился почти на 40%

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья составил 84,8 млрд куб. м, что на 38,8% меньше аналогичных показателей за прошлый год, говорится в отчете «Газпрома». В компании также заявили, что с 1 января по 15 сентября компания добыла 300,8 млрд куб. м газа, что на 15,9% меньше, чем в прошлом году.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 84,8 млрд куб. м — на 38,8% (на 53,7 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам, — говорится в сообщении.

Кроме того, в компании отметили снижение спроса на внутреннем рынке на 3,3% (на 5,4 млрд куб. м). А вот экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» вырос, но точных цифр в «Газпроме» не назвали. Известно лишь, что поставки в сентябре идут сверх суточных контрактных количеств.

В свою очередь вице-премьер Александр Новак сообщил, что экспорт российского газа в ЕС в этом году снизится на 50 млрд кубометров. По его словам, прогноз разработан согласно оценкам Минэнерго.

Ранее стало известно, что немецкие энергетические концерны Uniper и RWE получили от «Газпрома» письмо о форс-мажоре по газовому контракту. В нем отмечается, что российская компания уведомила их о том, что не может гарантировать поставки голубого топлива из-за чрезвычайных обстоятельств.