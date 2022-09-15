В России рассказали, насколько снизится экспорт российского газа в ЕС Вице-премьер Новак заявил, что экспорт газа из России в Евросоюз в 2022 году снизится на 50 млрд кубометров

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Экспорт российского газа ЕС в этом году снизится на 50 млрд кубометров, сообщил вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости. По его словам, прогноз сделан по оценкам Минэнерго.

В этом году, по оценкам, которые сейчас мы имеем от Минэнерго, экспорт снизится примерно на 50 миллиардов кубических метров, — сказал он.

В Москве ожидают, что европейские политики с наступлением зимы займут разумную позицию по вопросу устанавливаемых ограничений на фоне спецоперации российских войск на Украине, добавил Новак. По его мнению, в Евросоюзе «должны в первую очередь думать о тех, кто живет там, не о том, как вмешиваться в рыночные процессы».

Политолог Сергей Наумов ранее заявил, что возможный распад Евросоюза во многом зависит от решения России поставлять или не поставлять газ европейским государствам. По его мнению, Европа «загнала себя в угол» русофобской политикой своих чиновников. Он убежден, что объединение распадется, так как не сможет пережить грядущую зиму без российской нефти и газа.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал, что в отопительный сезон жителям европейских стран придется заплатить на €210 млрд больше, чем в 2021 году. В прошлом году за 250 млрд кубометров газа Европа заплатила €290 млрд.