Политолог заявил, что распад Евросоюза зависит от решения России Политолог Наумов заявил, что распад Евросоюза зависит от решения России

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Возможный распад Евросоюза во многом зависит от решения России поставлять или не поставлять газ европейским государствам, считает политолог Сергей Наумов. По его мнению, Европа «загнала себя в угол» русофобской политикой своих чиновников, пишет Live 24.

Европа сама загнала себя в угол недальновидной политикой и некомпетентностью чиновников-русофобов, поставивших крест на политической карьере своей антироссийской риторикой. И втянувших в эту авантюру население. Сопротивление Брюсселю и санкциям растет и внутри самого Европейского союза, уставшего от давления Брюсселя, — отметил Наумов.

Он считает, что европейцы постепенно начинают осознавать: власти не учитывают их интересы при принятии политических решений. Политолог напомнил, что благосостояние жителей Европы постепенно ухудшается, так как цены на топливо растут, а поток туристов из России постепенно снижается. По мнению Наумова, антироссийская риторика Брюсселя может стать причиной распада Евросоюза, который не сможет пережить грядущую зиму без отечественной нефти и газа в случае введения потолка цен на топливо.

Ранее стало известно, что министры энергетики стран Евросоюза согласовали предложенный Еврокомиссией план снижения потребления газа. При этом они договорились о некоторых исключениях для ряда государств. Данная мера будет действовать с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. В мае Еврокомиссия оценит, насколько уместным будет её продление.