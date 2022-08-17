Названа сумма, которую Европа потратит на отопление этой зимой «Известия»: названа сумма, которую Европа потратит на отопление этой зимой

Фото: pixabay.com

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал «Известиям», что в отопительный сезон жителям европейских стран придется заплатить на 210 миллиардов евро больше, чем в 2021 году. В прошлом году за 250 миллиардов кубометров газа Европа заплатила 290 миллиардов евро. Эксперты отмечают, что на континенте дорожают практически все ресурсы — от дров до газа и нефти.

В Европе идет подорожание всех ресурсов — от дров до газа и нефти. Причем кратное, а не процентное, поэтому отопительный сезон потребует дополнительных издержек на десятки миллиардов евро, за которые придется платить европейцам, — рассказал изданию зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Отмечается, что цена на тысячу кубометров предстоящей зимой может достигнуть отметки в $4000.

Президент Польши Анджей Дуда ранее подписал закон «О газовой безопасности», касающийся защиты страны на случай дефицита природного газа. Согласно тексту принятой инициативы, до 2027 года страна должна отказаться от либерализации цен на природный газ, а также увеличить сроки поставок обязательных запасов газа с 40 до 45 дней. Основная причина принятия этого закона в том, что Европе угрожает масштабный энергокризис.