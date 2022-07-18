Две немецкие компании получили письмо от «Газпрома» о газовом форс-мажоре Reuters: Uniper и RWE получили письмо «Газпрома» о форс-мажоре по поставкам газа

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Энергетический концерн Uniper

Немецкие энергетические концерны Uniper и RWE получили от «Газпрома» письмо о форс-мажоре по газовому контракту, сообщает Reuters. В нем отмечается, что российская компания уведомила их о том, что не может гарантировать поставки голубого топлива из-за чрезвычайных обстоятельств.

«Газпром» заявил клиентам в Европе, что не может гарантировать поставки газа из-за «чрезвычайных» обстоятельств, — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере одна крупная энергетическая компания Европы получила от «Газпрома» письмо, в котором говорится о невозможности выполнить обязательства по поставкам топлива из-за форс-мажора. Отмечалось, что речь идет о проблемах с транспортировкой газа по «Северному потоку».

Письмо датировано 14 июля. О неисполнении обязательств было объявлено 14 июня, когда российский концерн начал резко сокращать прокачку. Поводом для таких действий в «Газпроме» называли отсутствие оборудования для компрессорной станции «Портовая».