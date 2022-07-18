Reuters: «Газпром» сообщил компании в ЕС о невозможности поставок газа Reuters: «Газпром» сообщил компании в ЕС о невозможности поставить газ из-за форс-мажора

Фото: Igor Russak/dpa/Global Look Press

По меньшей мере одна крупная энергетическая компания Европы получила от «Газпрома» письмо, в котором говорится о невозможности выполнить обязательства по поставкам топлива из-за форс-мажора. Как пишет Reuters, речь идет о проблемах с транспортировкой газа по «Северному потоку» компании из Германии.

Письмо датировано 14 июля. О неисполнении обязательств было объявлено 14 июня, когда российский концерн начал резко сокращать прокачку. Поводом для таких действий в «Газпроме» называли отсутствие оборудования для компрессорной станции «Портовая».

Ранее стало известно, что отремонтированная турбина Siemens для «Северного потока» 17 июля была загружена в самолет и оправлена из Канады. Ориентировочно она прибудет в Берлин 24 июля.

Еще от пяти до семи дней потребуется на то, чтобы доставить турбину в Россию. Между тем власти Германии полагают, что РФ после завершения ремонта «Северного потока» не станет полностью возобновлять поставки по газопроводу.