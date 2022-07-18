Канада отправила ФРГ турбину для «Северного потока» «Коммерсант»: 17 июля Канада отправила ФРГ турбину для «Северного потока»

Фото: Bernd Friedel/imago-images.de/Global Look Press

Турбина Siemens для «Северного потока», которую в Германии ожидали после ремонта, 17 июля была загружена в самолёт и оправлена из Канады. Ориентировочно она прибудет в Берлин 24 июля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию <...>. Машина доставляется в Германию самолётом, а не по воде, как планировалось исходно, что должно ускорить прибытие, — поясняется в сообщении.

Издание добавило, что от пяти до семи дней потребуется, чтобы доставить турбину в Россию. Такой срок, потребуется, если не будет проблем с логистикой и таможней. В Россию изделие Siemens прибудет на пароме и по суше через Хельсинки.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил: в телефонном разговоре с премьер-министром Канады выказал недовольство украинцев. Он назвал решение Оттавы о возвращении ФРГ турбины для «Северного потока» обходом антироссийских санкций.