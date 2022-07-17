Зеленский высказал Трюдо недовольство из-за турбины для «Северного потока» Зеленский высказал Трюдо «недовольство украинцев» из-за турбины для «Северного потока»

Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джастин Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с премьер-министром Канады выказал недовольство украинцев. Он назвал решение Оттавы о возвращении ФРГ турбины для «Северного потока» обходом антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.

Говорил сегодня с премьер-министром Джастином Трюдо. Мы обсудили наше сотрудничество, но отдельно акцентировал на том, что украинцы никогда не воспримут решение Канады по турбине для «Северного потока», которую решено передать Германии. <...> Это не вопрос о турбине, это вопрос о соблюдении санкций, — подчеркнул украинский лидер.

Канада ранее согласилась вернуть отремонтированную турбину для газопровода в ФРГ по просьбе Берлина, но нарушая санкции.

Ранее стало известно, что «Газпром» официально обратился к Siemens c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти турбину для «Северного потока». Компания выразила надежду, что партнер выполнит свои обязательства в рамках сервисного обслуживания.